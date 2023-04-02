В Томске 2 апреля синоптики обещают +2 градуса

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 2 апреля синоптики обещают переменную облачность. Ветер юго-западный. «Днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с», - уточняют специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По области также прогнозируют переменную облачность и отсутствие существенных осадков. Днем по северу региона ожидается небольшой мокрый снег, утром местами изморозь.

Ветер сегодня будет дуть юго-западный, днем 4-9 м/с. Местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Столбик термометра днем покажет 0…+5°С, местами воздух прогреется до +10°С.

На дорогах Томской области и Томска местами сохранится гололедица.

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