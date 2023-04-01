Томичей с 1 апреля будут оповещать о весеннем призыве в электронном виде

В Томской области с 1 апреля начался весенний призыв в армию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля в рамках весенней призывной кампании томичей могут начать оповещать о призыве на срочную службу в электронном виде. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил, контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде», — сказал Цимлянский.

По его словам, в случае отсутствия технической возможности отправить оповещение призывнику, повестка будет вручена лично. Генштаб учел положительный опыт в ходе проведения частичной мобилизации в 2022 году, когда мужчины самостоятельно приходили добровольцами через портал госуслуг.

Как именно будут приходить оповещения призывникам в Генштабе не уточнили.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев уточнил, что оповещения в электронном виде не являются повестками.

«По сути это лишь информирование, каждый человек вправе сам решить, откликнуться или проигнорировать приглашение. Нет других способов обязать явиться в военный комиссариат, кроме вручения повестки лично в руки под подпись», - отметил он.

Напомним, в Томской области с 1 апреля начался весенний призыв на срочную военную службу.