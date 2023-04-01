Весенний призыв на военную службу стартовал в Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 1 апреля стартовал весенний призыв в армию. Он продлиться до 15 июля. На срочную службу будут призывать томичей в возрасте от 18 до 27 лет.

Согласно указу президента РФ, всего в весеннюю призывную кампанию призовут 147 тысяч человек.

Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил, контр-адмирал Владимир Цимлянский, всех призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, которые находятся на территории России.

Он заявил, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации.

«Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», – отметил начальник Генштаба.

Напомним, в рамках осеннего призыва в Томской области в военные части отправились около 800 человек. Сколько томичей будет призвано весной 2023 года, военный комиссариат региона пока не объявлял.