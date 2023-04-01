Зоолог ТГУ рассказал, каких необычных птиц можно встретить в Томской области

Какие уникальные виды птиц встречаются в Томской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В честь Международного дня птиц 1 апреля доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии Биологического института ТГУ Игорь Коробицын рассказал, какие уникальные виды птиц встречаются в Томской области.

«Бывает, что в Томске встречаются и вовсе нетипичные для нашей территории птицы (называемые залетными), увидеть которых удается далеко не каждый год. Такими видами являются, например, белая цапля, розовый фламинго, черная кряква, удод, голубая сорока», - рассказал «МК в Томске» Коробицын.

Также не часто можно встретить гнездящихся кулика-сороку, большого кроншнепа, черного аиста и некоторых других. По словам зоолога, прилет птиц вызывает положительные эмоции, наблюдать за ними интересно и познавательно.

Доцент Биологического института предложил томичам 1 апреля отвлечься от рутины и прислушаться к пению птиц.

Напомним, в Томск после зимовки вернутся скворцы, жаворонки и дрозды. В конце марта в город вернулись зеленушки.