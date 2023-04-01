Главврачи больниц 3 апреля ответят на вопросы томичей на открытом приеме

С начала проекта в области состоялся 41 открытый прием.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Главные врачи больниц Томской области ответят на вопросы жителей региона в понедельник, 3 апреля, в рамках проекта «Открытый прием». Томичи смогут задать главврачам медучреждений интересующие вопросы.
Как сообщили в областной администрации, что очередной прием главных врачей больниц Томской области состоится 3 апреля, предыдущий проходил 6 марта. На нем томичи смогут лично задать вопросы главврачам, а также внести предложения по улучшению организации медицинской помощи.
Принимать пациентов главврачи будут с 17 до 19 часов.
Напомним, проект «Открытый прием» стартовал в регионе в 2016 году и стал дополнением к еженедельным личным приемам руководителей медучреждений. Во время пандемии проект проводили дистанционно.
По данным обладминистрации, с начала проекта в области состоялся 41 открытый прием, главврачам поступило 2 174 обращения.