Главврачи больниц 3 апреля ответят на вопросы томичей на открытом приеме

С начала проекта в области состоялся 41 открытый прием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главные врачи больниц Томской области ответят на вопросы жителей региона в понедельник, 3 апреля, в рамках проекта «Открытый прием». Томичи смогут задать главврачам медучреждений интересующие вопросы.

Как сообщили в областной администрации, что очередной прием главных врачей больниц Томской области состоится 3 апреля, предыдущий проходил 6 марта. На нем томичи смогут лично задать вопросы главврачам, а также внести предложения по улучшению организации медицинской помощи.

Принимать пациентов главврачи будут с 17 до 19 часов.

Напомним, проект «Открытый прием» стартовал в регионе в 2016 году и стал дополнением к еженедельным личным приемам руководителей медучреждений. Во время пандемии проект проводили дистанционно.

По данным обладминистрации, с начала проекта в области состоялся 41 открытый прием, главврачам поступило 2 174 обращения.