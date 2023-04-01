Томские полицейские помогли жительнице Омской области с ребенком, попавшей в беду на трассе

Женщина ехала вместе со своим 6-летним сыном. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Томские полицейские помогли жительнице Омской области, у которой сломался автомобиль на трассе Томск - Каргала - Колпашево. Женщина ехала вместе со своим 6-летним сыном, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 3 марта 2023 года. Омичка вместе со своим 6-летним сыном на личном автомобиле ехала по автодороге Томск-Каргала-Колпашево. В районе 54 километра трассы из-за неисправности двигателя женщина сделала вынужденную остановку. Около получаса она не могла запустить двигатель автомобиля.

«Движущийся по маршруту патрулирования экипаж дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД ОМВД России по Шегарскому району, в составе лейтенантов полиции Антона Дрозда и Дмитрия Гузеева, заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Полицейские остановились, чтобы выяснить, что произошло», – говорится в сообщении.

Женщина рассказала о случившемся, после этого полицейские решили отбуксировать автомобиль до ближайшей станции технического обслуживания.

За оказанную помощь автолюбительница из Омской области выразила благодарность инспекторам дорожно-патрульной службы лейтенантам полиции Антону Дрозду и Дмитрию Гузееву.