Жителей Томска ожидает -5 градусов в субботу

В Томске ожидается -5 градусов. Фото: Ксения Высотина

В субботу, 1 апреля, в Томске сохранится прохладная погода до -5 градусов. Существенных осадков не ожидается, сообщает томский гидрометцентр.

В Томске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть северный с переходом на южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха составит -3…-5 градусов.

В Томской области утром местами изморозь. Ветер северный с переходом на южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем -2…-7°С, местами -1…+4°С.

На дорогах местами гололедица.