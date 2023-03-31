Мэрия Томска подала иск в суд для сноса дома на Октябрьской, 56

Мэрия хочет добиться сноса здания на улице Октябрьской Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Мэрия Томска подала в суд иск о сносе здания, построенного на улице Октябрьской. Это территория объекта культурного наследия в историческом районе «Болото». Строить здания здесь можно только со строгими ограничениями, некоторые из которых нарушил застройщик дома №56 по Октябрьской. Здание получилось слишком высоким, а вместо дерева при строительстве использовали кирпич.

«И.о. мэра Михаил Ратнер поручил главе администрации Октябрьского района Сергею Лозовскому уведомить застройщика и собственника о требованиях администрации города привести дом в соответствие заявленной документации. Также мэрия подала иск в суд о признании здания самовольной постройкой и его сносе», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее в мэрии сообщали, что намерены добиться сноса новостроя на Октябрьской.