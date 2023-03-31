«Машины отдали, деньги не получили»: томичи стали жертвами мошенников при продаже машин

Томичи остались и без машин, и без денег Фото: Василий Вахрин

В Томске местные жители обратились в полицию и сообщили, что столкнулись с обманом при продаже своих машин. Они рассказали правоохранителям, что в начале 2023 года решили продать автотранспорт, для чего обратились в специальную организацию. Офис компании располагался на проспекте Ленина в Томске. Шло время, но деньги за свои автомобили томичи так и не получили. А вскоре сотрудники организации перестали отвечать на звонки и сообщения.

«Сумма ущерба составила более одного миллиона 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - пояснили в полиции.

Также в полиции уточнили, что некоторые машины найдены, и вскоре их вернут владельцам. Расследование продолжается, а тех, кто причастен к происшествию, разыскивают.

Также в Томске будут судить трех мужчин по подозрению в краже денег у пенсионеров.