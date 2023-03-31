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НовостиОбщество31 марта 2023 14:01

В Томске будут судить 25-летнего иностранца за распространение наркотиков

Молодого человека задержали в феврале 2023 года с несколькими свертками героина
Александра Тайбатрова
Дело 25-летнего иностранца передали в суд. Фото:Сиб.фм

Дело 25-летнего иностранца передали в суд. Фото:Сиб.фм

В Томске направили в суд уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Молодой человек обвиняется в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, сообщили в прокуратуре Томска.

«По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с лицом, которое организовало канал сбыта наркотиков в Томской области. Полученные наркотики 25-летний мужчина фасовал, раскладывал по тайникам, а потом сообщал координаты сообщнику», - поделились подробностями дела в прокуратуре.

25-летнего иностранца задержали в феврале 2023 года. При этом у него изъяли сверстки с героином общей массой более трех граммов.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее гендиректора агрохолдинга «Томский» отправили под домашний арест на два месяца.