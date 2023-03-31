Ледовые переправы и зимники продолжают закрывать в Томской области

Переправы и зимники закрывают в разных районах Томской области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области одну за другой продолжают закрывать ледовые переправы и зимники. 31 марта перестала работать нижняя полоса на ледовой переправе через Обь у Колпашево (по верхней и средней полосе может проехать транспорт до двух тонн). Также закрыт зимник Тогур Север Дальнее Куржино – Копыловка.

В Каргасокском районе перестали работать зимники Каргасок Средний Васюган и Каргасок Сосновка – Восток, а также ряд переправ. В Парабельском районе больше нельзя проехать по зимнику Парабель – Нарым Луговское и по ледовым переправам через реки Полой у деревни Голещихино, Обь и протоку реки Обь у села Нарым.

«Самую свежую информацию о том, какие переправы и зимники продолжают работать, а какие закрыты, можно найти на сайте «Томскавтодора», - напомнили пресс-службе областного правительства.

Напомним, что в Колпашевском районе продолжают снижать грузоподъемность на ледовых переправах.