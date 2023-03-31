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НовостиОбщество31 марта 2023 11:54

Инженер АО «СХК» из Северска стал победителем конкурса TVELSkills

Участники конкурса занимались организацией автоматической сортировки мусора
Александра Тайбатрова
Фото: Телеграм-канал АО «Сибирский химический комбинат»

Фото: Телеграм-канал АО «Сибирский химический комбинат»

Инженер по управлению проектами АО «Сибирский химический комбинат» из Северска Вадим Хорохорин победил в конкурсе TVELSkills в номинации «Управление жизненным циклом». Профсоревнования проходили в городе Глазов Республики Удмуртия.

«Участникам конкурса предстояло организовать производство автоматического устройства сортировки мусора. В каждой команде были конструкторы, технолог, экономист, маркетолог и руководитель проекта», - рассказали в АО «СХК».

Теперь инженер комбината будет участвовать в чемпионате Atomskills. Ранее Вадим Хорохорин уже дважды участвовал в этих профессиональных соревнованиях, уточнили в АО АО «Сибирский химический комбинат».