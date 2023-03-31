Дополнительные обходы газифицированных квартир проводят в Томске

За несколько дней газовики обошли 21 квартиру в Октябрьском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске проводят профилактические рейды по квартирам газифицированных домов, собственники которых давно уклоняются от проведения специального технического оборудования. На обходах присутствуют специалисты “Газпром газораспределения Томск”, полицейские и сотрудники управляющих компаний. В 2023 году из 17 тысяч абонентов около 500 не пустили работников в жильё, сообщили в пресс-службе администрации региона.

За несколько дней газовики обошли 21 квартиру в Октябрьском районе. С двумя собственниками заключили договоры на техобслуживание. В 19 случаях составили акты об отказе в доступе. Документы направили в департамент ЖКХ по региону. Теперь абонентам грозит административная ответственность. В ближайшее время рейды планируют в других районах города.

Как объяснила начальник отдела внутридомового/внутриквартирного газового оборудования “Газпром газораспределение Томск” Наталья Лобанова, техническое обслуживание важно проводить не реже раза в год. Если в одной из квартир отсутствует доступ, это может привести к серьёзным последствиям. Потребителю можно согласовать время работы и оставить заявку на официальном сайте.

Напомним, томичам выплатят до 100 тысяч рублей при газификации жилья.