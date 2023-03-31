Заслуженным учителям Томской области увеличили надбавку за звание

Ежемесячную надбавку заслуженным и почетным учителям Томской области увеличили в несколько раз Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Заслуженные и народные учителя Томской области теперь будут получать повышенную ежемесячную надбавку за звание. Педагогам, имеющим звание «заслуженных», положено пять тысяч рублей в месяц, а народным – шесть тысяч в месяц. Ранее заслуженные учителя получали в качестве надбавки одну тысячу рублей в месяц, а народные – две тысячи. Соответствующие изменения в областной закон об образовании внесли депутаты региональной думы.

«Это было предложение губернатора Томской области. На реализацию законопроекта в областном бюджете предусмотрено порядка 19,5 миллионов рублей», - сообщили в облдуме.

Звание заслуженного имеют 286 работающих и вышедших на пенсию педагогов Томской области, а народный педагог в регионе один.

Ранее было принято решение выплачивать «подъемные» молодым ветеринарам из томских сел в размере 500 тысяч рублей.