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НовостиОбщество31 марта 2023 9:24

Загранпаспорт на пять лет томичи могут оформить в офисах МФЦ

В двух отделениях работают фотографы
Дарья Черникова
Госпошлина за выдачу паспорта старого образца - 2 000 рублей.

Госпошлина за выдачу паспорта старого образца - 2 000 рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Томичам доступна услуга оформления заграничного паспорта с пятилетним сроком действия в многофункциональном центре “Мои документы”. Для этого необходим российский паспорт, предыдущий зарубежный, три фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра, для мужчин от 18 до 27 лет - военный билет, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Важно внести сведения о трудовой деятельности за десять лет, смене фамилии, имя или отчества. Все заявления можно составить со специалистом МФЦ.

При наличии детей младше 14-ти лет, предоставляют их свидетельство о рождении и два снимка, размером 3,5 на 4,5 сантиметра. Фотографы работают в отделах по Ленинскому и Октябрьскому районах. Госпошлина за выдачу паспорта старого образца - 2 000 рублей, для ребёнка младше 14 лет - тысяча рублей.

Напомним, томские школьники могут трудоустроиться во время летних каникул.