Загранпаспорт на пять лет томичи могут оформить в офисах МФЦ

Госпошлина за выдачу паспорта старого образца - 2 000 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Томичам доступна услуга оформления заграничного паспорта с пятилетним сроком действия в многофункциональном центре “Мои документы”. Для этого необходим российский паспорт, предыдущий зарубежный, три фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра, для мужчин от 18 до 27 лет - военный билет, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Важно внести сведения о трудовой деятельности за десять лет, смене фамилии, имя или отчества. Все заявления можно составить со специалистом МФЦ.

При наличии детей младше 14-ти лет, предоставляют их свидетельство о рождении и два снимка, размером 3,5 на 4,5 сантиметра. Фотографы работают в отделах по Ленинскому и Октябрьскому районах. Госпошлина за выдачу паспорта старого образца - 2 000 рублей, для ребёнка младше 14 лет - тысяча рублей.

Напомним, томские школьники могут трудоустроиться во время летних каникул.