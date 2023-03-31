В Томске для ликвидации талых вод на улицах Ангарской и Учительской провели мощную помпу

31 числа для большей эффективности присоединили дизельную помпу, несколько бочек и насосов. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Для ликвидации талых вод с затопленных территорий по улицам Ангарской и Учительской специалисты провели мощную мотопомпу. За 60 минут работы удалось снизить уровень жидкости на четыре сантиметра, агрегат перекачивает примерно 80 кубометров в час, объяснили в пресс-службе администрации Томской области.

Сотрудники и дежурные администраторы круглосуточно следят за ситуацией. Ранее работники профильного департамента проложили на территориях дренажное сооружение.

Днём 30 марта и ночью 31-го сотрудники и социальные партнёры районной администрации откачивали талую воду. 31 числа для большей эффективности присоединили дизельную помпу, несколько бочек и насосов.

Напомним, в Томске на две недели ограничат движение по одной полосе на улице Беринга из-за замены трубопровода.