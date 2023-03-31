Жительницу Новосибирска буду судить за лже-продажу автозапчастей томичу

Житель села Бакчар перевел 15 тысяч рублей, но обещанные автозапчасти не получил Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Бакчарский районный суд Томской области направлено уголовное дело о продаже автомобильных запчастей, которых у «продавца» никогда не было.

26-летняя жительница Новосибирска 2022 году на фейковой странице в соцсети разместила объявление о продаже контрактных запчастей для автомобилей. На объявление откликнулся житель села Бакчар Томской области. Он договорился с девушкой о конкретном товаре, перевел ей 15 тысяч рублей.

«После перевода денег жительница Новосибирска перестала выходить на связь. Теперь она обвиняется в мошенничестве», - сообщили в Томской прокуратуре.

Дело будет рассматривать Бакчарский районный суд.

Напомним, что 31 марта был задержан гендиректор агрохолдинга «Томский» Владимир Тиссен. Его подозревают в преднамеренном банкротстве.