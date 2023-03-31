Гендиректора агрохолдинга «Томский» Тиссена отправили под домашний арест на 2 месяца

Фото: телеграм-канал "Милый Томск"

Кировский районный суд отправил гендиректора АО «Агрохолдинг «Томский» Владимира Тиссена под домашний арест сроком на 2 месяца, а также запретил пользоваться средствами связи и интернетом, сообщает телеграм-канал «Милый Томск» из зала суда.

Напомним, 31 марта был задержан гендиректор агрохолдинга «Томский» Владимир Тиссен. Его подозревают в преднамеренном банкротстве.

В пятницу, 31 марта, в Кировском районном суде прошло заседание об избрании меры пресечения Владимиру Тиссену. Ему предъявлено обвинение.

Суд вынес подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 24 суток. Также был вынесен запрет на общение.