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НовостиОбщество31 марта 2023 8:39

Томские школьники могут трудоустроиться во время летних каникул

На портале “Работа в России” доступен поиск вакансий
Дарья Черникова
Школьники могут пройти тестирование на профориентацию.

Школьники могут пройти тестирование на профориентацию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школьники от 14 до 18 лет во время летних каникул могут трудоустроиться с помощью портала “Работа в России”. На сайте доступно прохождение тестирования на профориентацию, размещение резюме, поиск вакансий, сообщили в администрации города.

Трудовой договор возможно заключить с 16 лет, с 14 получают работу с согласия родителей и муниципальных органов опеки, а в 15-летнем возрасте при условии окончания девяти классов и продолжения обучения в вечерней школе.

Подростку необходимо иметь паспорт, справку из школы, письменное разрешение родителей, согласие органа опеки и попечительства, медицинскую справку, СНИЛС и трудовую книжку.

Соискатель должен написать заявление о приёме на работу. На предприятии оформляют приказ, при отсутствии трудовой, заводят её, объясняют права и обязанности, согласуют удобный график.

Напомним, в Томской области стартует финал регионального этапа конкурса “Учитель года России”.