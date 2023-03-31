Гендиректор агрохолдинга «Томский» Владимир Тиссен задержан в пятницу

Мера пресечения будет избрана в Кировском районном суде. Фото: Ксения Высотина

Генеральный директор агрохолдинга «Томский» Владимир Тиссен задержан в пятницу, 31 марта. Об этом сообщил телеграм-канал "Милый Томск" со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Владимира Тиссена подозревают по статье «Преднамеренное банкротство». На данный момент подозреваемый доставлен в Томск из Барнаула.

Мера пресечения Тиссену будет избрана в Кировском районном суде.

Добавим, что АО «Агрохолдинг «Томский» почти на 95% принадлежит зарегистрированной в Китае «Китайско-российской компании развития сельского хозяйства». Компания занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, разведением молочного крупного рогатого скота и др.

Напомним, что в 2021 году агрохолдинг «Томский» запланировал проект по созданию крупного животноводческого комплекса мясного направления и развитию кормовой базы. Инвестиции составили 1,7 млрд рублей, из которых 250 млн рублей было вложено в 2020 году.