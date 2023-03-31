На трассах Томской области с 1 апреля ограничат движение большегрузного транспорта

Временные изменения продлятся до 15 мая. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 апреля на 127 региональных и межмуниципальных трассах Томской области вводят ограничения на передвижение большегрузов. Временные изменения продлятся до 15 мая, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Процесс направлен на сохранение эксплуатационного состояния дорожного полотна в период паводка и таяния льда. При необходимости запрет на проезд продлят на некоторое время. В зависимости от участка, варьируются допустимые осевые нагрузки.

Ограничение не касается перевозок пассажиров, продуктов, бытовых отходов, почты, топлива, семян, грузов для ликвидации последствий ЧС, дорожно-строительной техники, материалов для ремонта, транспорта для военных.

Напомним, в селе Томской области прокуратура потребовала установить надлежащее освещение.