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НовостиПроисшествия31 марта 2023 7:11

Машина реанимации столкнулась с Lada Vesta в Северске

В ДТП никто не пострадал
Алёна Мищенко
Машина реанимации столкнулась с легковушкой в Северске.

Машина реанимации столкнулась с легковушкой в Северске.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Северске 30 марта на перекрестке проспекта Коммунистический автомобиль реанимации столкнулся с Lada Vesta. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в аварии никто не пострадал.

Авария произошла 30 марта около 18:50 на регулируемом перекрестке проспекта Коммунистический и улицы Первомайской. Столкнулись автомобили Ford Transit и Lada Vesta.

«По предварительной информации, 45 – летний водитель фургона двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора, после чего произошло столкновение с отечественным автомобилем, под управлением 41-летнего водителя», – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в машине реанимации находился пациент. На место аварии выехал другой автомобиль экстренной помощи, куда и перенесли больного.

Фото: "телеграм-канал "Регион-70"

Фото: "телеграм-канал "Регион-70"

По данным полиции, в ДТП никто не пострадал, автомобилям причинен материальный ущерб.