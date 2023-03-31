Машина реанимации столкнулась с Lada Vesta в Северске

Машина реанимации столкнулась с легковушкой в Северске. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Северске 30 марта на перекрестке проспекта Коммунистический автомобиль реанимации столкнулся с Lada Vesta. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в аварии никто не пострадал.

Авария произошла 30 марта около 18:50 на регулируемом перекрестке проспекта Коммунистический и улицы Первомайской. Столкнулись автомобили Ford Transit и Lada Vesta.

«По предварительной информации, 45 – летний водитель фургона двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора, после чего произошло столкновение с отечественным автомобилем, под управлением 41-летнего водителя», – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в машине реанимации находился пациент. На место аварии выехал другой автомобиль экстренной помощи, куда и перенесли больного.

Фото: "телеграм-канал "Регион-70"

По данным полиции, в ДТП никто не пострадал, автомобилям причинен материальный ущерб.