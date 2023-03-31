Жители муниципалитетов Томской области удовлетворены работой на 42%

Показатели удовлетворенности работой составляют 42%. Фото: Андрей АБРАМОВ

31 марта губернатор Томской области Владимир Мазур на Съезде Совета муниципальных образований рассказал об уровне неудовлетворённости работой местных жителей. Согласно исследованиям, трудоустройство нравится лишь 42% людей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В пятёрку лучших районов вошли Первомайский (трудоустройством довольны две трети граждан), Шегарский, Каргасокский, Асиновский и Зырянский. В четырёх из них работа нравится примерно половине работающих.

Аутсайдерами стали город Кедровый, Верхнекетский, Кожевниковский, Чаинский и Колпашевский районы.

“Уважаемые главы, подтягивайтесь! Не ради места в рейтинге, а ради благополучия жителей”, – заявил руководителям муниципалитетов глава региона.

Напомним, губернатор Томской области поставил задачи представителям местных самоуправлений.