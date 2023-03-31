В Томске в поселке Наука до 15 ноября построят сети водоснабжения

В Томске до 15 ноября построят сети водоснабжения в поселке Наука. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске нашли подрядчика на строительство сетей водоснабжения в поселке Наука. Им стала компания из Кемеровской области, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Департамент капитального строительства мэрии Томска на основании конкурсных процедур заключил муниципальные контракты с организацией ООО «Новокузнецктехмонтаж» на строительство сетей водоснабжения в посёлке Наука», – говорится в сообщении мэрии.

Сети водоснабжения построят в два этапа. Срок выполнения работ с 1 апреля по 15 ноября 2023 года.

По данным мэрии, в результате строительства сетей более 600 домов смогут подключиться к централизованному водоснабжению.

Напомним, ранее властям города удалось добиться включения строительства сетей водоснабжения в Науке в рамки национального проекта «Жилье и городская среда». После доведения финансирования до администрации был объявлен аукцион на поиск подрядчика.