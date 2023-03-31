В селе Томской области прокуратура потребовала установить надлежащее освещение

После вмешательства прокуратуры проблемы устранили.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Кривошеинского района Томской области проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Сотрудники установили, что в селе Кривошеино освещение по улице Родинская не соответствует необходимым требованиям. Это вызывает риски ДТП и травмоопасные ситуации для прохожих.
Главе сельского поселения прокуратура внесла представление. В результате проблемы устранили и организовали надлежащее освещение территории.
Ранее губернатор Томской области поставил задачи представителям местных самоуправлений.