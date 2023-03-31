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НовостиОбщество31 марта 2023 5:34

В селе Томской области прокуратура потребовала установить надлежащее освещение

Тусклые лампы способствовали травмоопасным ситуациям
Дарья Черникова
После вмешательства прокуратуры проблемы устранили.

После вмешательства прокуратуры проблемы устранили.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кривошеинского района Томской области проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сотрудники установили, что в селе Кривошеино освещение по улице Родинская не соответствует необходимым требованиям. Это вызывает риски ДТП и травмоопасные ситуации для прохожих.

Главе сельского поселения прокуратура внесла представление. В результате проблемы устранили и организовали надлежащее освещение территории.

Ранее губернатор Томской области поставил задачи представителям местных самоуправлений.