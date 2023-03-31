Мейн-кун Пират стал победителем второй недели конкурса «Главный котик Томска 2023»

Пират. Фото: "АиФ-Томск"

Победителем второй недели фотоконкурса «Главный котик Томска 2023» стал кот Пират и набрал почти 4 тысячи голосов. Во втором голосовании учувствовало 50 котиков. Об этом сообщает издание "АиФ-Томск".

Второе голосование стартовало 27 марта. Лидерами этой недели стали три котика. Мики набрал 3 801 голос, Еремей – 2 490 голосов, а мейн-кун Пират – 3 903 голоса.

Пират получит сертификат на озонотерапию и сможет побороться за звание главного котика в финале конкурса, который пройдет в июне.

Напомним, 20 марта издание АиФ-Томск объявило о старте фотоконкурса «Главный котик Томска 2023». Главный приз конкурса – годовой запас корма. Победителем первой недели стал кот Мурзик. Он набрал более 1500 голосов.