Стал известен прогноз погоды в Томске на апрель 2023 года

В Томске потеплеет в середине апреля. Фото: Ксения Высотина

Потепление придет в Томск только в середине апреля. Теплая погода до +12 градусов порадует горожан после 3 числа, следует из данных портала Gismeteo.

В субботу, 1 апреля, в Томске ожидается до - 5 градусов, 2 числа прогнозируется около 0 градусов. До 8 апреля ожидается до +12 градусов. Далее в городе похолодает до +1 градуса.

На Всемирный день авиации и космонавтики, 12 апреля, потеплеет до +8 градусов. В конце месяца вновь похолодает, температура будет держаться от +1 градуса до +7 градусов.

Ночная температура в областном центре весь месяц ожидается около -7 градусов.

Почти весь месяц будет пасмурным и дождливым, чаще ожидаются осадки в виде снега с дождем.