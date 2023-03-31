Мощная магнитная буря ожидает томичей 31 марта и 1 апреля

Метеозависимые персоны могут испугать повышенную тревожность, тошноту, головную боль. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие два дня у метеозависимых томичей могут начаться проблемы со здоровьем, головокружения и боли из-за магнитных бурь. Возмущение геомагнитного поля вызовет Солнце. На звезде образовалась корональная дыра, размером в 20 Земель.

Как объяснили специалисты NASA, поток плазмы, вырвавшийся из неё, двигается на скорости почти три миллиона километров в час. 31 марта или 1 апреля он достигнет нашей планеты. Вторая дыра расположена на экваторе Солнца.

Событие безопасно для населения. Это обычное явление, появляющееся вблизи полюсов в разное время цикла солнечной активности. Единственный минус - временно может нарушиться спутниковая связь и высотная радиопередача.

Метеозависимые персоны могут испугать повышенную тревожность, тошноту, головную боль, потливость, ломоту в суставах, утомляемость, бессонницу.

Напомним, в пятницу томичей в пятницу ожидает прохладная погода до -6 градусов.