Томичи могут бесплатно переобучиться на водителей автобусов

Переобучение для томичей на категорию D - бесплатно.
Фото: Ксения Высотина
С 5 апреля специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок принимают заявки от томичей для переобучения с водительской категории В и С на D для дальнейшего трудоустройства на муниципальные автобусные маршруты, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Заявки можно подать по номерам телефона 28-29-05 или 28-29-06. Необходимую информацию специалисты передадут в департамент городского хозяйства для формирования групп распределения по маршрутам.
Списки передадут в областной департамент профессионального образования. Обучение организуют на бюджетной основе.
Напомним, что изменится в жизни томичей с 1 апреля 2023 года.