Томичи могут бесплатно переобучиться на водителей автобусов

Переобучение для томичей на категорию D - бесплатно. Фото: Ксения Высотина

С 5 апреля специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок принимают заявки от томичей для переобучения с водительской категории В и С на D для дальнейшего трудоустройства на муниципальные автобусные маршруты, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заявки можно подать по номерам телефона 28-29-05 или 28-29-06. Необходимую информацию специалисты передадут в департамент городского хозяйства для формирования групп распределения по маршрутам.

Списки передадут в областной департамент профессионального образования. Обучение организуют на бюджетной основе.

Напомним, что изменится в жизни томичей с 1 апреля 2023 года.