В Томске на две недели ограничат движение по одной полосе на улице Беринга

Движение автомобилей будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Фото: Ксения Высотина

В Томске с 31 марта до 16 апреля временно ограничат движение транспорта по одной полосе по улице Беринга из-за ремонтных работ «ТомскРТС», сообщает администрация города.

«С сегодняшнего дня и до 24 часов 16 апреля будет временно ограничено движение транспортных средств по одной полосе дороги по ул. Беринга на участке от ул. И. Черных до ул. С. Лазо. В это время АО «Томск РТС» будет выполнять замену трубопровода», – говорится в сообщении.

Движение автомобилей будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Жителей Томска просят учитывать эту информацию при передвижении по городу.

Напомним, с 1 апреля по 15 мая на дорогах Томской области запретят движение большегрузов