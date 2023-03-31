Бездомный томич напал на таксистку в Новосибирске

Злоумышленник не заплатил за поездку и ограбил таксистку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 марта в новосибирскую полицию обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о грабеже, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам потерпевшей, она занимается частным извозом. После завершения поездки один из клиентов передал ей 250 рублей наличными. Когда женщина потянулась за оплатой, мужчина неожиданно обхватил её руками и силой потребовал отдать деньги и мобильный телефон. Таксистка попросила помощи и прохожих, те вызвали полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место. По горячим следам они задержали подозреваемого - он прятался во дворах неподалёку. Фигуранта отвезли в отдел и установили личность. Им оказался 47-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Ранее не судимый злоумышленник прибыл из Томска. Он признался в похищении у потерпевшей 1 800 рублей и телефона. Гаджет и деньги вернули владелице.

По факту грабежа правоохранители возбудили уголовное дело. Полицейские решают вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее жительница села под Томском рассказала, как потерялась ее дочь.