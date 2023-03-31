Томские IT-компании осваивают индийский рынок высоких технологий

Томские IT-специалисты отправились в Индию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томская компания “Инфоматикс” приняла участие в бизнес-миссии Российского экспортного центра (РЭЦ) в сфере высокотехнологичной продукции в Индию, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В программе - более 100 деловых встреч, тематических сессий по цифровизации и информационным технологиям. Участники обсудят важные вопросы с представителями крупных местных предприятий, IT-компаний, представителями государственных структур и профильными ассоциациями.

В то же время в Нью-Дели проводят международную выставку инфраструктуры и технологий Smart Cities India. Здесь фирма “Инфоматикс” презентует разработки для городского общественного транспорта под брендом Made in Russia.

Мероприятие реализуют в рамках национальной программы “Международная кооперация и экспорт”. Миссии регулярно софинансирует Российский экспортный центр. Желающие могут подать заявки для участия в майской бизнес-миссии на Филиппины и в Китайскую Народную Республику. В июне встречи запланировали в Алжире и Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, в Томской области проведут форум по корпоративному экологическому волонтерству.