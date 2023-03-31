Томские дачники летом смогут жарить шашлыки рядом с домом без штрафа

Томские дачники летом смогут разводить костры и жарить шашлыки рядом с домом без штрафа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 марта 2023 года в России изменились некоторые правила пожарной безопасности. Один из пунктов напрямую касается дачников, которые собираются устраивать там барбекю, сообщает «МК в Томске» со ссылкой на инспектора управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Томской области Владислава Горлова.

Он отметил, что разводить открытый огонь на садовых и дачных участках разрешается на расстоянии не менее 15 м от зданий сооружений и других построек. Если для сжигания используется металлическая бочка, то расстояние необходимо сократить в два раза.

Летом прошлого года допустимое расстояние от объекта защиты до места сжигания листвы должно было быть минимум 50 метров при размере участка в 6-8 соток и расстоянии 20 на 30 метров.

Как отметил Горлов, в прошлом году дачников предупреждали о том, что разводить огонь на территории категорически запрещено, а за нарушение правил пожарной безопасности могли привлечь к административной ответственности и штрафу. В этом году подобных рейдов нет, однако не стоит забывать про ветер. При разведении костра, территория вокруг него должна быть расчищена, а рядом с костром должен кто-то находиться.

В 2023 году за нарушение требований пожарной безопасности могут быть, как предупреждение, так и административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.