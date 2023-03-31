Около 300 обращений по вопросам СВО поступило к томскому омбудсмену в 2022 году

Всего от мобилизованных и их семей в аппарат поступило около 300 обращений. Фото: Алёна Мищенко

Томичи обратились к областному уполномоченному по правам человека более 3 тысяч раз в 2022 году, из них около 300 обращений связаны со специальной военной операцией, сообщила омбудсмен Елена Карташова на собрании Законодательной думы.

Она отметила, что 2022 году в аппарат поступило 3 185 обращений. В прошлом году фиксировалось большое количество жалоб от инвалидов, пенсионеров и одиноких матерей. Снизилось число жалоб на органы власти, их количество уменьшилось с 11% до 7%.

В прошлом году основное, что интересовало томичей – защита прав человек в условиях СВО. Всего от мобилизованных и их семей в аппарат поступило около 300 обращений.

«В первые дни СВО ощущался недостаток информации по разным вопросам. Люди обращались по вопросам, связанным с мобилизацией, отсрочками. Поступали жалобы на условия несения службы. Были вопросы по поиску в госпиталях ребят, выплатам и так далее», – пояснила Елена Карташова.

Сейчас уполномоченному практически не приходит вопросов по поддержке семей мобилизованных. В 2022 году проблемы возникали и с правовым статусом добровольцев, но, по словам Карташовой, на сегодняшний день алгоритм выстраивается.

Карташова добавила, для того, чтобы у участников СВО и членов их семей не возникало проблем с различными справками и документами, необходимо прорабатывать изменения в законодательстве.