В Колпашевском районе продолжают снижать грузоподъемность на ледовых переправах

С 31 марта в Колпашевском районе снизят грузоподъёмность на ледовых переправах через реку Обь. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 31 марта в Колпашевском районе снизят грузоподъёмность на ледовых переправах через реку Обь, сообщает администрация района.

Грузоподъемность верхней и средней полосы ледовой переправы через реку Обь в районе пристани города Колпашево снизят до 2 тонн. На нижней полосе ледовой переправы установили знак, запрещающий проезд автомобилей.

Тоннаж ледовых переправ через реку Кеть и приток Северская на автозимнике «Тогур – Север – Дальнее – Куржино – Копыловка» снижен до 5 тонн.

На ледовой переправе через реку Кеть в районе микрорайона Рейд грузоподъемность составляет 2 тонны.

Также, с 31 марта с 12 часов планируется закрытие грузовой полосы ледовой переправы через реку Обь в Колпашеве.

Напомним, в Александровском районе Томской области закрыли все десять ледовых переправ и три автозимника.