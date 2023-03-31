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НовостиОбщество31 марта 2023 0:49

В Колпашевском районе продолжают снижать грузоподъемность на ледовых переправах

В Колпашеве планируют закрыть грузовую полосу ледовой перправы
Алёна Мищенко
С 31 марта в Колпашевском районе снизят грузоподъёмность на ледовых переправах через реку Обь.

С 31 марта в Колпашевском районе снизят грузоподъёмность на ледовых переправах через реку Обь.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 31 марта в Колпашевском районе снизят грузоподъёмность на ледовых переправах через реку Обь, сообщает администрация района.

Грузоподъемность верхней и средней полосы ледовой переправы через реку Обь в районе пристани города Колпашево снизят до 2 тонн. На нижней полосе ледовой переправы установили знак, запрещающий проезд автомобилей.

Тоннаж ледовых переправ через реку Кеть и приток Северская на автозимнике «Тогур – Север – Дальнее – Куржино – Копыловка» снижен до 5 тонн.

На ледовой переправе через реку Кеть в районе микрорайона Рейд грузоподъемность составляет 2 тонны.

Также, с 31 марта с 12 часов планируется закрытие грузовой полосы ледовой переправы через реку Обь в Колпашеве.

Напомним, в Александровском районе Томской области закрыли все десять ледовых переправ и три автозимника.