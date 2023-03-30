В Томске вынесли приговор двум жительницам Новосибирска по делу о квартирных кражах

Суд вынес приговор двум жительницам Новосибирска за серию краж в Томске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Октябрьский районный суд города Томска вынес приговор по делу о серии квартирных краж. Подсудимыми выступили две жительницы Новосибирска, 23 и 26 лет. Суд установил, что в Томск они приехали в августе 2019 года, чтобы совершить несколько краж. В квартиры женщины проникали обманом. В одном случае воспользовались доверчивостью 5-летней девочки, в другом – убедили пенсионера, что являются социальными работниками. Позже, в декабре 2019 года, младшая из подсудимых снова приехала в Томск, и уже с другой своей знакомой проникла еще в две квартиры по той же схеме – обманув находящихся в квартире детей.

«Суд приговорил 23-летную виновную к 5 годам 2 месяцам колонии общего режима. Ее соучастница получила к 4 года колонии общего режима. Но так как она имеет двух малолетних детей, и к тому же беременна, ей предоставили отсрочку до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста», - прокомментировали приговор в Томской прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.