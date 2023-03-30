В Томке к поискам пропавшей девочки подключились спасатели

Пропавшую девочку ищут полицейские, следователи, спасатели и добровольцы. Фото: Анна Ковалева

В Томске 30 марта к поискам пропавшей 13-летней Ксюши Чибилькаевой из села Дзержинское подключились спасатели Томской областной поисково-спасательной службы. Напомним, что девочка пропала из дома в ночь на 29 марта, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ее ищут сотрудники полиции и следственного комитета, волонтеры отряда «ЛизаАлерт», добровольцы, родные и знакомые, а также спасатели.

«30 марта поисково-спасательные работы проводились в западной стороне от села Дзержинское, где проживает девочка», - сообщили Телеграм-канале томских спасателей.

Поиски Ксюши продолжаются. Ориентировка на нее распространена на территорию всей России.