В Томске осквернили памятник Александру Пушкину

Памятник поэту облили краской. Фото: скриншот из канала «Регион-70 Томск»

В Томске облили белой краской памятнику Александру Пушкину. Фотографии оскверненного памятника очевидцы опубликовали в Телеграм-канале «Регион-70 Томск». На фото видно, что возле бюста поэту валяется пустая бутылка со следами белой краски. А на самом памятнике заметны следы этой краски.

«Нормальные люди не будут это делать! Чем им Пушкин помешал? Очень печально от таких новостей, поймать бы этих вандалов и заставить все отмыть, а также выучить все произведения Пушкина», - возмущаются томичи комментариях к посту.

Как отреагировали на происшествие городские власти и коммунальные службы, пока неизвестно.

Ранее «КП-Томск» рассказывала, как в Томске борются с вандалами.