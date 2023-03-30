Психолог объяснила томичам, почему дети уходят из дома

Психолог рассказала, что в отношениях с ребенком важно искать баланс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Татьяна Белашова рассказала «АиФ-Томск», почему подростковый возраст является кризисным и почему иногда школьники уходят из дома. По ее словам, подросткам особенно необходима поддержка близких, ведь он только приходит к пониманию, как ему жить. А если в семье нет доверия, ребенок будет искать его на стороне – и неизвестно, в какую компанию попадет.

После пропажи 13-летней Ксюши Чибилькаевой из села Дзержинское и информации о том, что перед уходом из дома она переписывалась с неизвестным лицом, в сети пошли разговоры о том, что нужно полностью контролировать ребенка и проверять его телефон. Но психолог с этим не согласна.

«Это тонкая грань. Если перегнуть палку с контролем, ребенок начинает бунтовать, а если не контролировать, то чувствует себя ненужным. Нужно искать баланс, когда подросток открывается родителю, но не лезть к нему в душу», - объяснила Татьяна Белашова и подытожила, что родители должны во всем помогать ребенку.

Напомним, что поиск 13-летней девочки продолжается вторые сутки, а ориентировка на нее передана в федеральные службы.