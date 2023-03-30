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НовостиОбщество30 марта 2023 10:46

Автозимники и ледовые переправы закрыли в Александровском районе Томской области

По зимним дорогам запретили передвигаться водителям
Дарья Черникова
Актуальную информацию для водителей ежедневно размещают на портале “Томскавтодора”.

Актуальную информацию для водителей ежедневно размещают на портале “Томскавтодора”.

Фото: Олег Укладов

В Александровском районе Томской области закрыли все десять ледовых переправ и три автозимника, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Запрещено передвигаться по автозимникам: Александровское - Стрежевой и ледовым переправам через Обь, протоки Верхний и Нижний Утаз, Волковскую; Александровское Лукашкин Яр и участкам через протоки Верхний Утаз и Старица; Лукашкин Яр Назино с переправами через протоки Большая Мегипугольская, Малая Мегипугольская, Криволуцкая и Назинская.

Актуальную информацию для водителей ежедневно размещают на портале “Томскавтодора”.

Напомним, более 30 домов затопило в Томской области во время весеннего паводка.