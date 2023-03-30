Автозимники и ледовые переправы закрыли в Александровском районе Томской области

Актуальную информацию для водителей ежедневно размещают на портале “Томскавтодора”. Фото: Олег Укладов

В Александровском районе Томской области закрыли все десять ледовых переправ и три автозимника, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Запрещено передвигаться по автозимникам: Александровское - Стрежевой и ледовым переправам через Обь, протоки Верхний и Нижний Утаз, Волковскую; Александровское Лукашкин Яр и участкам через протоки Верхний Утаз и Старица; Лукашкин Яр Назино с переправами через протоки Большая Мегипугольская, Малая Мегипугольская, Криволуцкая и Назинская.

Актуальную информацию для водителей ежедневно размещают на портале “Томскавтодора”.

Напомним, более 30 домов затопило в Томской области во время весеннего паводка.