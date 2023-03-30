Многодетных и социально-незащищенных томичей в течение двух лет обеспечат автономными пожарными извещателями

Дома нуждающихся обеспечат специальными устройствами. Фото: Евгения СОРОКА

В ближайшее время в Томской области подпишут договор о предоставлении трансфертов из областного бюджета для приобретения автономных пожарных извещателей (АДПИ) в дома многодетных семей и граждан, находящихся в трудной или социально-опасной жизненной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Как объяснил начальник департамента защиты населения и территории области Сергей Лукин, в течение двух лет людей полностью обеспечат необходимыми приборами.

Материальную помощь для покупки аппаратуры оказывают и органы социальной защиты. В 2023 году помощь оказали 79 семья, отметила начальник департамента социальной защиты населения региона Марина Киняйкина. Деньги выделили для установки дымовых извещателей, ремонт электропроводок, на замену электрических и газовых плит. Сотрудники проинформировали почти четыре тысячи человек, которых социально обслуживают на дому. Им оказали содействие в приобретении необходимой установки.

Напомним, в Томской области продлили “налоговые каникулы” для начинающих предпринимателей.