Более 30 домов затопило в Томской области во время весеннего паводка

Половодье угрожает 20 населенным пунктам. Фото: Ксения Высотина

В Томской области во время весеннего паводка затопило 32 дома. Коммунальные службы, “Спецавтохозяйство” и подрядные организации откачивают и перебрасывают воду.

Талый снег находится на шести придомовых территориях, в 26-ти - под полом, рассказал 30 марта во время пресс-конференции замдиректора оперативно-дежурной службы города Александр Живоглядов.

По прогнозам экспертов, может пострадать 20 населённых пунктов.

Ранее томичам рассказали, что их ждет в период паводка и повышенной пожароопасности.