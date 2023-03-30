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НовостиОбщество30 марта 2023 10:02

Более 30 домов затопило в Томской области во время весеннего паводка

Половодье может затронуть 20 населенных пунктов
Дарья Черникова
Половодье угрожает 20 населенным пунктам.

Половодье угрожает 20 населенным пунктам.

Фото: Ксения Высотина

В Томской области во время весеннего паводка затопило 32 дома. Коммунальные службы, “Спецавтохозяйство” и подрядные организации откачивают и перебрасывают воду.

Талый снег находится на шести придомовых территориях, в 26-ти - под полом, рассказал 30 марта во время пресс-конференции замдиректора оперативно-дежурной службы города Александр Живоглядов.

По прогнозам экспертов, может пострадать 20 населённых пунктов.

Ранее томичам рассказали, что их ждет в период паводка и повышенной пожароопасности.