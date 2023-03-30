В томских селах может подтопить дома после таяния снега

Из-за резкого потепления в Томске может подтопить дома Фото: Ксения Высотина

В Томске из-за резкого потепления 29 марта может подтопить дома в селах Тимирязевское и Дзержинское, а также в деревне Эушта. После плюсовой температуры снег начал резко таять, что привело к скоплению воды в низинах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации и дополняет, что и.о. мэра Михаил Ратнер 30 марта осмотрел территории, которые находятся под угрозой подтопления.

«Подрядчики районных администраций и управляющие компании продолжают убирать оставшийся лишний снег с опасных участков. Накануне районы вывезли 190 тонн из Дзержинского и 150 тонн из Эушты», - рассказали в горадминистрации.

Похолодание 30 марта остановило таяние снега, но ответственные службы должны быть в состоянии готовности. И.о. мэра поручил вывезти с территорий излишний снег, прочистить ливневки, а там, где их нет - пробурить грунт для отвода воды.

Напомним, что в Томской области может похолодать до -21 градуса.