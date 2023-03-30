В селе Тегульдет Томской области прокуратура обязала администрацию сделать тротуары

Прокуратура взяла на контроль ремонт тротуаров. Фото: Сиб.фм

В селе Тегульдет Томской области по исковому заявлению прокуратуры к местной администрации приведут в должный вид пешеходные тротуары. По сообщению Тегульдетской районной прокуратуры, на некоторых дорогах в селе тротуаров нет вовсе, а имеющиеся – не соответствуют нормам. В результате пешеходам приходится идти по проезжей части, что повышает риск ДТП.

«Прокуратура направила в администрацию представление об устранении нарушений, но оно не было выполнено. После чего был подготовлено исковое заявление в суд», - уточнили в прокуратуре.

Суд поддержал данный иск. Теперь прокуратура будет контролировать, как администрация исполняет решение суда.