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НовостиОбщество30 марта 2023 9:40

В Томской области продлили “налоговые каникулы” для начинающих предпринимателей

Закон работает до 2025 года
Дарья Черникова
Послабления касаются более 40 видов деятельности.

Послабления касаются более 40 видов деятельности.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области для налогоплательщиков продлили “Налоговые каникулы”, рассказали в Законодательной думе региона. Для первых пользователей с 2015 года ставка равнялась ноль процентов.

Это касается индивидуальных предпринимателей, которые работают с упрощённой или патентной системой налогообложения более чем в 40 видах деятельности - научной, социальной сфере или по предложениям бытовых услуг населению.

Действие закона продлили до 1 января 2025 года по ставке 0%. Таким образом в экономике района смогут развиваться новые бизнесмены, создавать рабочие места и компании.

Напомним, молодые томские ветеринары получат по 500 тысяч рублей.