В Томской области продлили “налоговые каникулы” для начинающих предпринимателей

Послабления касаются более 40 видов деятельности. Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области для налогоплательщиков продлили “Налоговые каникулы”, рассказали в Законодательной думе региона. Для первых пользователей с 2015 года ставка равнялась ноль процентов.

Это касается индивидуальных предпринимателей, которые работают с упрощённой или патентной системой налогообложения более чем в 40 видах деятельности - научной, социальной сфере или по предложениям бытовых услуг населению.

Действие закона продлили до 1 января 2025 года по ставке 0%. Таким образом в экономике района смогут развиваться новые бизнесмены, создавать рабочие места и компании.

Напомним, молодые томские ветеринары получат по 500 тысяч рублей.