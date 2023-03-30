Томские подводники заняли первое место в домашнем Первенстве России по плаванию в ластах

В неофициальном зачёте томские подводники завоевали 27 наград из 57, из них 11 золотых медалей. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

С 25 по 28 марта в томском Центре водных видов спорта “Звёздный” прошли соревнования по Первенству России по подводному спорту. За медали боролись 420 спортсменов до 18 лет из 23 субъектов страны, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Первое место в командном зачёте заняли томские юниоры, набрав 2 015 баллов. На втором месте оказались красноярские пловцы. Тройку лидеров замкнули спортсмены из Ярославской области.

В неофициальном зачёте томские подводники завоевали 27 наград из 57, из них 11 золотых медалей. В лидеры выбился Никита Гайвак. Он заработал две личные золотые медали и четыре бронзовые. В эстафете он занял третье место.

Воспитанница Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Мария Алхимова завоевала шесть медалей, пять из которых - золотых, её признали лучшей в первенстве. Спортсмен из ДЮСШ УСЦ имени Шевелева Иван Горелов получил шесть наград, четыре заработали мастера спорта Екатерина Тимченко и Анна Мишустина.

В предварительный состав сборной России по плаванию в ластах вошли восемь томских юниоров. Турнир планируют проводить в Каире (Египет) в июне.

Напомним, на первенстве России томские фристайлисты завоевали семь медалей.