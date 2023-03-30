В Томске загорелся жилой дом и гараж

Открытый огонь локализовали к 11:00. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Томске на улице 350-летия загорелся бревенчатый жилой дом десять на пять метров. Вместе с ним огонь охватил пристройку и гараж, находящийся в двух метрах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате пожара у дома обгорели стены, крыша, мебель и вещи внутри. У автомобильной стоянки пострадал обрешётка крыши гаража. Общая площадь возгорания - 92 квадратных метра.

Спасателям сообщили о происшествии в 10:24, группа прибыла на место в 10:32. Открытый огонь локализовали к 11:00, полностью ликвидировали пожар в 11:56. В тушении задействовали 33 специалиста, семь автоцистерн и один автомобиль спецтехники. Причины возгорания устанавливают.

Напомним, в Томске по улице Мюнниха загорелись две квартиры.