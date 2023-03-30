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НовостиОбщество30 марта 2023 6:29

Полицейские Томской области задержали пьяного шофёра без водительского удостоверения

Мужчину уже лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде
Дарья Черникова

В селе Нарга Томской области сотрудники ГИБДД остановили машину ВАЗ 21102. Автомобиль заметили в районе дома по улице Ленина, 9, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

За рулём находился 48-летний местный житель с признаками опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и лишали водительских прав. Экспертиза подтвердила, что шофёр нетрезв.

Отдел дознания ОМВД России по Молчановскому району возбудил уголовное дело по статье “Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость”. Правоохранители изъяли автомобиль.

Напомним, для поиска 13-летней девочки из Томского района сформировали более 70 групп.