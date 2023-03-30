Начальник Томской ЦГМС рассказал о сложившихся в регионе гидрометеорологических условиях

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Сложившиеся и ожидаемые гидрометеорологические условия в Томской области обсудили члены региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Волков рассказал, что осеннее увлажнение почвы в бассейнах области составило 67-98% от нормы, в реке Кеть - 113% от нормы. По состоянию на 20 марта глубина промерзания почвы составила от 43 до 94 см, что меньше многолетней нормы на 15-35%.

«Запасы воды в снежном покрове в среднем по бассейну Оби до створ Новосибирской ГЭС составили 64%, до города Колпашево 87, до села Александровское 89. Томь – до города Томск – 109% от нормы. Наибольший запас воды в снежном покрове 118-128% от нормы наблюдается в бассейнах рек Яя, Чая, Кия. Наименьший, 82%, в бассейне реки Кеть. Толщина 25 марта по гидрологическим постам составила от 19 до 73 см, что около и меньше нормы на 10-26 см», - сказал начальник ЦГМС.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что Юрий Волков дал подробный прогноз погоды на ближайшие 10 дней.