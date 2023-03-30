Сотрудники сибирского банка провели лекции для томских студентов

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В феврале и марте руководители Томского отделения Сбера провели очередную серию лекций в ключевых учебных заведениях региона. На этот раз студенты узнали развитии технологий и человека.

Банк не первый год успешно развивает сотрудничество с крупнейшими вузами и сузами Томска, а сотрудники регулярно проводят образовательные мероприятия, развивая компетенции будущих профессионалов. Всего в этом году лекции прослушали более 3,8 тысяч молодых специалистов. Лекции прошли для студентов СибГМУ, ТПУ, ТГУ, ТУСУРа, ТГПУ, ТГАСУ, Томского индустриального техникума, Томского техникума информационных технологий, Томского экономико-промышленного колледжа, Томского Аграрного колледжа, Томского Лесотехнического техникума, Томского техникума индустрии и питания.

Студентам рассказали о цифровой промышленной революции, изменениях в цифровых технологиях за последние несколько лет, уровне развития искусственного интеллекта, факторах дальнейшего развития ИИ, а также о цифровизации компании на примере технологической экосистемы банка. Студентов познакомили с примерами использования искусственного интеллекта на практике.

Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк: «Мы непрерывно работаем с Томскими студентами и с радостью делимся с ними нашими знаниями. Мы считаем, что развитие экономики напрямую зависит от развития науки, поэтому стараемся всячески поддерживать научную деятельность в регионе. Мы приглашаем студентов проходить стажировки в нашем банке, а впоследствии они могут остаться работать у нас, развивая экономику региона. Каждое мероприятие и каждую лекцию для учащихся мы стараемся наполнять только интересной и полезной информацией, дать только те знания, которые пригодятся им в современной жизни. Лекция «Технологии и человек: как оставаться релевантными» как раз одна из наиболее актуальных и полезных тем для молодежи».